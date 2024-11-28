Общество

Вопросы оценки качества образования и подготовки выпускников к ЕГЭ обсудили псковские педагоги

Руководители и специалисты муниципальной системы образования Псковской области приняли участие в совещании «Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году и подготовка к проведению ГИА в 2025 году», сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО.

Организатором мероприятия выступил комитет по образованию Псковской области. Совещание прошло на площадке отреставрированной Печорской лингвистической гимназии.

Итоги государственной итоговой аттестации 2024 года в Псковской области показали стабильный уровень подготовки выпускников Псковской области. Не зафиксированы организационно-технологические сбои в проведении экзаменов.

На совещании особое внимание уделено актуальным вопросам оценки качества образования и задачам на 2025 год, результатам Единого государственного экзамена 2024 года, вопросам подготовки и проведения ГИА в 9 классе в 2025 году.

Во второй части совещания специалисты Псковского областного института повышения квалификации работников образования, комитета по образованию Псковской области и Центра оценки качества образования провели для муниципальных команд стратегическую сессию. Обсуждались актуальные вопросы развития региональной и муниципальных систем образования: формирование кадрового резерва, ведение системы профориентации на отрасли производств, снижение бюрократической нагрузки, управление качеством образования на муниципальном уровне на основе анализа результатов оценочных процедур, социокультурная адаптация мигрантов и переселенцев, работа с родителями. Участники стратегической сессии разработали мероприятия, которые можно применить на муниципальном уровне по решению задач муниципальных систем образования.

Результаты совещания послужат основой для разработки целевых программ и планов действий на 2025 год, направленных на повышение качества образования в Псковской области.