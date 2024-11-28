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Андрей Козлов: Эффективная энергетика будущего — одна из самых обсуждаемых и перспективных тем

Эффективная энергетика будущего — сегодня одна из самых обсуждаемых и перспективных тем, отметил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов на баркемпе «Кейсы и идеи для технологических стартапов в сфере энергетики-2024» в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Андрей Козлов напомнил, что с 2022 года в России началось Десятилетие науки и технологий. Это время посвящено инициативам и проектам, которые призваны усилить научную и технологическую базу страны. Одной из главных задач является привлечение молодежи к науке, увеличение числа исследователей и разработчиков, готовых решать ключевые задачи для государства.

«Сегодня эффективная энергетика будущего — одна из самых обсуждаемых и перспективных тем. Она охватывает широкий спектр научных и социальных вопросов. Фокус этого баркемпа направлен на молодых талантливых инженеров и менеджеров, на всех тех, кто сегодня обсуждает политику будущего, а завтра будет её реализовывать», — заметил Андрей Козлов.

Депутат отметил важность энергетики для экономики и то, что стабильность этого сектора влияет на многие другие отрасли, особенно в условиях санкций со стороны недружественных стран.