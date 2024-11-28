Общество

Жителям Псковской области предлагают выбрать символ для тысячерублевой банкноты

Банк России и Национальный центр «Россия» приглашают принять участие в онлайн-голосовании за символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1000 рублей, которая посвящена Приволжскому федеральному округу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На странице для голосования размещен список 25 объектов из разных регионов Поволжья. Это достопримечательности, которые имеют культурную и историческую значимость для местных жителей и всей страны.

Каждый участник голосования может выбрать только один объект. Символы, которые наберут наибольшее число голосов, художники Банка России и Гознака будут использовать при разработке многоплановой композиции банкноты. Итоговый дизайн утвердит Совет директоров Банка России.

Голосование завершится 12 декабря в 12:00 по Москве.