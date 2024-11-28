Общество

Им надо лечиться!

Для квестов разрабатывают специальный закон, цель которого - снизить количество случаев травматизма при проведении этих игровых развлечений. Трагические происшествия происходят регулярно: в России возбуждено и расследуется 27 уголовных дел. Кроме того, нередки жалобы на то, что во время квестов организаторы применяют силу, душат и бьют током.

Случалось ли подобное в Пскове, что думают о таких «страшных» квестах потребители услуги и как псковские представители этого бизнеса относятся к инициативе взять под контроль их деятельность, узнала Псковская Лента Новостей.

Хочется страшного

В Пскове так называемых «контактных» квестов, где актеры не просто издали пугают участников, но могут схватить за руку, толкнуть, ударить и тому подобное, нет. Конечно, иногда предлагают задания, от которых у кого-нибудь мурашки по коже пойдут, но получением увечий такие квесты не грозят.

«Дочь в прошлом году была на новогодних праздниках с классом на местном квесте типа «Форт Боярд». С завязанными глазами они из клетки с мышкой вытаскивали ключ. Им понравилось», - рассказала псковичка Анна К., мама восьмиклассницы.

Мать другого псковского школьника, Елена К., рассказала, что ее ребенок с друзьями ходил на псковские квесты несколько лет подряд. «Там квесты, на мой взгляд, страшные, и я попросила, чтобы они без участия актёров были - лайт-версии. В итоге сын сказал, что я всё испортила, так как было совсем не страшно», - сказала она.

«Моим понравились страшные квесты, хапнули адреналина, повизжали», - поделилась опытом участия в таких мероприятиях псковичка Александра М. У женщины два сына - 16 и 18 лет. Однако, по ее словам, в компании были ребята «помладше, которые сходили с дистанции, потому что страшно».

Александра заметила, что организаторы квеста на входе всех инструктировали, что покинуть игру можно в любое время и на любом этапе. Также заранее определяли правила для актеров: могут ли они трогать участников, пугать и т.д. В итоге от квеста остались только положительные эмоции: «Обсуждали долго, весело, впечатлений масса!».

На более «ужасные» квесты псковичи ездят в другие города. «Были на хоррор-квесте в Питере. Мне понравился. В обычных квестах надо какие-то задачи решать, а там мы с женой решали, кто в испытательном секторе сядет в кресло. А садишься - вылетает девушка, в обеих руках - элетрошокеры, она что-то орет! Или стоишь у стены в темноте с мешком на голове, слышишь крик, и на тебя кто-то вешается сзади. Полная дичь, но страха нет. Просто весело», - рассказывает Максим Т. По его словам, в таких квестах участвуют профессиональные актеры, поэтому они интересны. «Если бы это были какие-то непрофессиональные чуваки с бензопилой, которым просто надо заработать деньги, мы бы на такой квест не пошли», - замечает он.

Одним словом, среди псковичей пострадавших от страшных квестов обнаружено не было. Зато от своих «конкурентов» страдают местные организаторы таких развлечений. Поэтому большинство из них двумя руками за принятие закона, регулирующего эту сферу досуга.

«Не впечатл-я-я-яет!»

«Конечно, контролировать это все надо, в первую очередь, для безопасности людей», - говорит Кристина Шаинидзе, руководитель компании «Вквестах».

Успешный псковский проект начинался в 2015 году с квест-комнаты, но сейчас компания занимается организацией выездных квестов. «Закон относится к квест-комнатам, потому что много недоброкачественных организаторов в стране, которые на самом деле «жестят». Но и к выездным квестам этот закон тоже можно было бы применить, так как некоторые из них проходят на заброшках и в других опасных локациях», - отмечает Кристина. Девушка общается с коллегами-квестоделами из других городов и знает от них о случаях, когда люди из окон выпадали или куда-нибудь проваливались.

Кристина негативно относится к такого рода играм. «Я считаю, что если ты не можешь напугать человека своим талантом, то нечего заниматься этим. Потому что применение физического насилия - это неадекватность, во-первых, организаторов, во-вторых, участников таких квестов», - считает она.

«Я категорически против таких квестов. У нас актеры вообще не трогают людей и даже близко не подходят. Страшно должно быть от неожиданности, а не от того, что над тобой издеваются», - уверена девушка.

При этом, по словам Кристины, запросов на страшные контактные квесты много. Она вспоминает случай, когда проводила игру для компании 13-летних подростков. Всем нравилось, кроме девочки, которая все время говорила: «Не впечатля-я-яет!». Оказалось, что до этого она была на квесте в Сочи, где за ними бегал актер с бензопилой!

«У меня было два вопроса: почему родители отпустили 13-летнего подростка на такой квест и почему для них нормально, что за их ребенком кто-то бегает с бензопилой? И другой момент: как организаторы допустили девочку на такой квест? Для меня это неадекватность в высшей степени: и детей, и родителей, и организаторов», - говорит Кристина.

«Конечно, есть люди, которые делают невероятные проекты, и таких людей тоже полно в нашей стране. И даже, если это страшно, это качественно и безопасно. Но некоторые делают эти страшилки, чтобы срубить бабла. И там цель — не в том, чтобы люди узнали что-то новое или размяли мозги, а чтобы они поорали и отдали деньги. А такое добром не кончается», - уверена она.

В репертуаре компании Кристины тоже есть квесты для взрослых, где в декорациях может быть кровь или расчлененка. Но это только визуальная составляющая. «У нас нет задачи напугать всех до истерики. Наша задача - научить людей бороться со страхом», - отмечает девушка.

При этом не только на взрослые, но и на детские страшные квесты есть ограничение по возрасту. «Детей до 10 лет на страшные квесты не пускаем. Психика еще не сформирована — и любой жест может ребенку навредить. Наша аудитория - подростки 12-16 лет. Но родителей мы предупреждаем: если есть проблемы со здоровьем — лучше не участвовать. Хотя мы все контролируем, наши актеры проходят обучение и делают все, чтобы дети уходили довольные и у них не осталось эмоционального потрясения», - говорит Кристина.

Девушка считает, что контролировать этот вид досуга давно пора. «Я не боюсь проверок, я думаю мы спокойно все это пройдем, потому что мы соблюдаем все правила и условия», - отмечает руководитель компании.

Запретить и штрафовать

Ее поддерживает коллега по цеху — организатор Quest NERV Валентина Замараева. «Это наболевшая тема», - говорит она.

По словам Валентины, происшествия чаще всего случаются у «нелегалов» - организаторов, деятельность которых не зарегистрирована. Именно они «жестят» во время квестов, а страдают предприниматели, у которых законный бизнес.

«Звонят игроки и говорят, что хотят не просто страшный квест, а чтобы их душили, швыряли, электрошокерами били. Мы говорим, что этим не занимаемся и заниматься не будем. И в итоге — получаем негативные отзывы от таких клиентов, которые не получили услуги, которую хотели», - говорит организатор квеста.

Валентина отмечает, что у многих посетителей мнение, что квест — это не загадки и задачи на логику, а какой-то экстрим. В то время как хорроры от Quest NERV — это сюжеты на основе детских страхов. «Например, что-то вылезло из-под кровати. Но это что-то никого не трогает, а просто вылезло и идет потихоньку к участникам», - рассказывает она.

Но даже в бесконтактных квестах гости иногда получают травмы: «За пять лет было два случая. Она девочка упала и разбила коленку, а другая от испуга не вписалась в дверь. У нее была большая шишка на лбу. Но претензий нам не предъявляли, более того, пострадавшие сами смеялись над этими ситуациями».

Девушка отмечает, что все участники проходят инструктаж. Также на страшные квесты не допускают беременных женщин и детей до 14 лет - незачем психику травмировать. И, естественно, поводом для недопуска и возврата денег является алкогольное опьянение.

Был случай и неудачного свидания: «Молодой человек пригласил подругу на первое свидание к нам. У девушки чуть истерика не случилась. Она: «Я не пойду!». Он: «Я думал, мы пройдем с тобой это вместе!». В итоге — девушку мы вывели, деньги за квест вернули».

Кстати, согласно законодательной инициативе, одним из требований будет наличие видеонаблюдения. Валентина говорит, что без этого невозможна организация любой легально работающей квест-комнаты. «А как еще операторы должны следить за командой при прохождении квеста?!», - удивляется организатор квеста.

Но некоторые опасения относительно действия нового закона у нее есть. Вдруг будут такие условия, которые бизнес не сможет выполнить? Например, требования к ширине дверей. «У меня есть лаз 70 на 70. Если его убрать, нужно весь сценарий переделывать. Легче квест закрыть», - говорит она.

«Есть некоторые тревожные моменты, но если благодаря закону, закроются все нелегалы, мы будем только рады! Надо запретить квесты с применением насилия, жестокости. Еще бы и людей, которые ходят на такие квесты, штрафовать», - замечает Валентина Замараева.

Не погубить отрасль

Своим опытом работы в этой сфере и мыслями о том, как сделать такие развлечения менее травмоопасными, поделился и наш коллега, в прошлом организатор одного из псковских квестов — Артем Татаренко.

По его словам, при создании квестов есть два пути: путь, менее затратный в моменте, но более затратный в процессе, и, наоборот. «Можно делать акцент на технологии и всякие приспособления и меньшее количество персонала. Или отказываться от этого в пользу достаточно большого количества героев, которые физически заменяют приспособы и приборы. Мы шли по первому пути, и он имеет преимущества: ты экономишь на зарплате и имеешь предсказуемо-регулируемый процесс», - говорит Артем Татаренко.

Его квест был построен как конструктор с разного рода датчиками, цепочку которых нужно было пройти: догадался подуть на перо — открылась следующая дверь и т. д. По его мнению, все сложности и казусы возникают из-за привлечения «живых людей». «Наверное, в этом смысле лучше исключать человеческий фактор или это должен быть четко «выдрюченный» персонал. Но такого добиться крайне сложно: большая текучка, отсутствие возможности проводить длительную подготовку. Поэтому нужно включать логику. Если исходить из того, что кто-то где-то может налететь на гвоздь, на крючок — лучше это убрать. Нужно все эти моменты избегать на стадии формирования этого квеста. Мы исходили из того, чтобы не было предметов, которые могут навредить», - говорит он.

Поэтому за время работы квеста не было ни одной травмы. Но это был и не хоррор, хотя визуально страшные моменты были — например, неожиданно вставала мертвая княжна.

«Квесты появились стихийно как новый формат. Я не слышал, чтобы они проходили лицензирование. Они не имеют четкой юридической ниши. То ли это аттракцион, то ли экскурсия. У всех они разнообразны. У одних комната, где ты складываешь бумажки, у других — подвал, где тебя огнеметом подпаливают. Несмотря на то, что на экстрим люди идут сознательно, периодически это влечет за собой какие-то последствия», - отмечает Артем.

При этом он сомневается, можно ли сделать какую-то систему сертификации и не погубить отрасль. «Я думаю, что каким-то образом отрегулировать это возможно. Но если, как это бывает, создадут 100 тысяч проверяющих контор и нужно будет собрать миллиард справок, то тогда квесты просто перестанут работать», - считает он.

Одним словом, выводы просты: да, законодательно регулировать эту сферу надо. Но именно с точки зрения обеспечения безопасности потребителя услуг: чтобы посетителей квестов не били и не душили, но при этом чтобы и бизнес не задушили новыми ограничениями.

Светлана Синцова

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