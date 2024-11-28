Общество

Какие образы будут в тренде на новогодних корпоративах, рассказал эксперт

В ноябре на платформе Авито Услуги спрос на такие услуги увеличился на 11% по сравнению с октябрём этого года и на 9% по сравнению с ноябрём 2023 года. Алина Завьялова, стилист на платформе Авито Услуги, рассказывает, какие тренды макияжа будут актуальны на предновогодних вечеринках этого года.

Макияж

Главный тренд — сияние и естественность. Делайте акцент на влажную, ухоженную кожу с легким хайлайтером. В моде также графические стрелки и металлик на глазах — золото, серебро, бронза идеально подойдут для праздничного образа.

«Для губ мне нравятся приглушенные нюдовые оттенки, либо насыщенные ягоды и вина. Это сейчас в треде. Что точно не стоит делать — это перегружать лицо плотным контурингом или обилием блесток: всё должно быть дозировано», – добавляет Алина.

Прическа

Делайте акцент на легкость и текстуру. В тренде воздушные локоны, небрежные пучки, слегка растрёпанные, как будто «на скорую руку», но с шармом. Или обратный вариант — идеально гладкие хвосты и проборы. Избегайте слишком сложных укладок с обилием лака и украшений: простота сейчас выглядит выигрышнее.

Одежда

Играйте на контрастах. Если платье — то минималистичное с яркими аксессуарами, если костюм — то блестящий или бархатный. Металлик и пайетки всё ещё актуальны, но держите баланс, чтобы выглядеть гармонично. Избегайте излишне обтягивающих вещей или «платьев-ёлок» с кучей декора — это вышло из моды. Важно помнить, главный акцент должен быть один — либо макияж, либо платье.