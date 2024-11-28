Общество

Киноадаптацию мультфильма «Простоквашино» покажут публике в 2026 году

Телеканал ТНТ объявил о предстоящем выходе полнометражного фильма «Простоквашино», который будет радовать зрителей уже с 1 января 2026 года. Режиссёром картины выступил Сарик Андреасян. «Простоквашино»

Кадр из мультфильма «Каникулы в Простоквашино», 1980 год, режиссер Виктор Попов

В фильме зрителей ждёт возвращение знакомых героев: Дяди Фёдора, кота Матроскина и, конечно же, почтальона Печкина, роль которого исполнит известный актёр Иван Охлобыстин, пишет «Российская газета».

Презентация фильма прошла 28 ноября, где телеканал ТНТ представил подробности о грядущем проекте.

Производством фильма занимаются К.Б.А., Кинокомпания братьев Андреасян, «Союзмультфильм» и телеканал ТНТ.