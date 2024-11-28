Общество

Выпущена книга об управлении наукой в советском и российском государстве

Книга под названием «Управление наукой: путеводитель по советскому прошлому» выпущена в свет Науковедческим центром Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщили в пресс-центре Десятилетия науки и технологий. Монография была представлена на IV Конгрессе молодых ученых в «Сириусе».

«Предложенное издание — обобщающий исторический очерк, посвященный развитию отечественной государственной политики по управлению наукой в СССР. Исследование предложено читателю в формате емкого аналитического путеводителя», — отметили в пресс-центре.

В основу книги положен проблемно-хронологический принцип изложения. Пять глав книги посвящены различным периодам истории России, пишет ТАСС.

Первая глава рассматривает влияние Первой мировой войны и революции на формирование советской модели управления наукой. Вторая глава посвящена индустриализации и Великой Отечественной войне. Третья глава рассматривает десятилетие реформ, проведённых Никитой Хрущёвым.

«Проведенное исследование выходит на ряд ключевых вопросов: существовала ли в СССР применительно к гражданской науке единая научная политика как системная совокупность целей и задач? Как она соотносилась с приоритетами государственного развития? Какие средства и механизмы использовались для ее реализации? Почему стратегических целей научно-технической политики в одних случаях удавалось достичь, а в других — нет? Ответы на них читатель найдет в книге», — отметили в пресс-центре.

Авторы монографии — Евгения Долгова, Марина Окунева, Михаил Грибовский, Елена Синельникова, Валерия Слискова. Научный редактор — заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд «Росконгресс». ТАСС — информационный партнер конгресса.