Общество

Россиян предупредили о мошенничестве с помощью открыток в мессенджерах

Мошенники часто используют рассылки открыток с расширением gift и картинок уменьшенного размера, которые загружают в гаджеты вредоносный код, для сбора персональных данных людей, рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Храпунова рассказала, что мошенники часто используют в своих схемах рассылки в мессенджерах: это могут быть сообщения с вредоносными ссылками, сфабрикованным текстом, а также с вложениями в виде фото или картинок.

«Многие обмениваются практически ежедневно картинками – открытками с расширением gift. При нажатии картинка "оживает", становится красочной с дополнительными эффектами. Но известны случаи, когда мошенники встраивают вредоносный код, который загружается в устройство пользователя при нажатии на картинку», - отметила она.

Кроме того, небезопасными могут быть и картинки уменьшенного размера, которые требуют увеличения, чтобы понять, что на них изображено.

«Просмотр изображения может перебросить на фишинговый сайт, который автоматически соберет персональные данные, а пользователь этого и не заметит», - подчеркнула Храпунова.

По словам эксперта, не стоит доверять сообщениям, полученным от неизвестных людей, однако зараженные картинки и фото часто приходят и от знакомых контактов – это может быть следствием взлома их аккаунта в мессенджере, пишет РИА Новости.

«Важно быть бдительным и при получении от знакомого какого-то нестандартного сообщения, в том числе с вложением фото или картинки без предпросмотра, лучше уточнить у него через другой способ связи, что во вложении. Элементарные правила цифровой гигиены помогут защитить свое устройство от внешних угроз и утечек чувствительных данных», - добавила она.