Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами Как в ресторане
Господин Рейтингомер
Потягнем за Отечество!
От стекляшки до «чебурашки»
Денис Иванов о фермерских рынках
Третий этап Муниципальная реформа
оценка качества Псковских педагогов
«Легкая кухня»: творожная запеканка
Шел в Европу попал в ЦВСИГ
любить людей БЫТЬ ДОБРУ
«Истфакт» Ленин в Пскове
Что привезти из Пскова?
 
 
 
ещё Общество 28.11.2024 17:391 Александр Котов о проекте бюджета, избрании глав муниципалитетов и штрафах за парковку на газонах 01.12.2024 12:450 Россиянам назвали самые выгодные для отпуска месяцы в 2025 год 01.12.2024 12:220 Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ВИЧ в России 01.12.2024 11:051 Александр Козловский поздравил однопартийцев с днем рождения «Единой России» 01.12.2024 10:230 Платонов день: что можно и нельзя делать 1 декабря 2024 года 01.12.2024 10:020 В России вступили в силу новые требования по маркировке для импортеров пива
 
 
 
Самое популярное 26.11.2024 09:415 Шлюхам дороже, или Почём проезд на красный 25.11.2024 11:173 Псковское УФНС просит признать ГК «Кабош» банкротом 25.11.2024 12:595 Елена Луговая и Ирина Волкова стали Миссис и Мисс Псков-2024 25.11.2024 18:153 Рейтингомер: международный медиафорум, уголовка для чиновников и тень банкротства над «Кабошем» 26.11.2024 10:350 Красота и безобразие
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Россиянам назвали самые выгодные для отпуска месяцы в 2025 год

01.12.2024 12:45|ПсковКомментариев: 0

Июль и октябрь в 2025 году будут самыми выгодными месяцами для отпуска, а самый невыгодным месяцем традиционно будет январь. Об этом  сообщил директор департамента трудового права SuperJob Александр Южалин.

«Конец года - традиционное время для планирования отпусков на следующий год. Не позднее чем за две недели до нового года работодателям нужно разработать и утвердить график отпусков и определить, когда работники будут использовать отпуска в следующем году. Самыми выгодными месяцами для использования отпуска будут июль и октябрь. Немного хуже будут сентябрь, декабрь и апрель», - сказал он.

Самым невыгодным месяцем традиционно будет январь. За ним идут май, июнь и ноябрь. Если использовать отпуск в эти месяцы, можно потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить заработную плату за отработанное время.

Южалин напомнил, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце для работников, которые получают оклад. Дело в том, что наличие в месяце дополнительных выходных или нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада.

«К примеру, если работник получает 50 тыс. рублей (оклад) в месяц, то, отработав в январе 2025 года 17 дней или отработав, скажем, в июле 2025 года 23 дня, работник все равно получит 50 тыс. рублей. Но за счет того, что количество рабочих дней в месяце разное, стоимость одного дня работы тоже будет разной. Для того чтобы узнать стоимость одного рабочего дня, нужно размер оклада разделить на количество рабочих дней в месяце», - пояснил он.

При этом отпуск всегда оплачивается по одним и тем же правилам - исходя из средней заработной платы работника. Соответственно для определения «выгодности» использования отпуска в том или ином месяце нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце с средней дневной заработной платой. В том месяце, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы или среднедневной заработок выше, выгодно использовать отпуск, уточнил эксперт.

 
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опасаетесь ли вы Третьей мировой войны?
В опросе приняло участие 263 человека
01.12.2024, 13:550 Будущую экспозицию, посвящённую драме «Борис Годунов», обсудили в Пушкинском заповеднике 01.12.2024, 13:300 Первый этап обязательной маркировки рыбных консервов стартовал в России 01.12.2024, 13:080 В Пскове прошел финал кубка по мини-футболу «Вызов» «Трудовые резервы» 01.12.2024, 12:450 Россиянам назвали самые выгодные для отпуска месяцы в 2025 год
01.12.2024, 12:220 Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ВИЧ в России 01.12.2024, 12:030 Плановые отключения электроэнергии проведут в нескольких деревнях Островского района 01.12.2024, 11:460 Четырех человек удалось спасти во время пожара на улице Советской в Пскове 01.12.2024, 11:240 Со страниц военной истории Михайловского начали научную конференцию в Пушкинском заповеднике
01.12.2024, 11:051 Александр Козловский поздравил однопартийцев с днем рождения «Единой России» 01.12.2024, 10:421 Путин утвердил федеральный бюджет на три года 01.12.2024, 10:230 Платонов день: что можно и нельзя делать 1 декабря 2024 года 01.12.2024, 10:020 В России вступили в силу новые требования по маркировке для импортеров пива
01.12.2024, 09:400 Lifan снес шлагбаум в Борисовичах 01.12.2024, 09:200 Всемирный день борьбы со СПИДом отмечают 1 декабря 01.12.2024, 09:000 Россиян предупредили о мошенничестве с помощью открыток в мессенджерах 30.11.2024, 22:000 В Псково-Печерском монастыре сохранены уникальные 300-летние граффити
30.11.2024, 21:562 День казачьей культуры в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 30.11.2024, 21:400 Материнский капитал в 2025 году составит почти 700 тысяч рублей на первого ребенка 30.11.2024, 21:200 В России ужесточили наказание за утечки данных 30.11.2024, 21:080 Куда сдать старые покрышки?
30.11.2024, 21:000 Выпущена книга об управлении наукой в советском и российском государстве 30.11.2024, 20:400 Ювелирные изделия оказались самыми частыми покупками иностранцев в России 30.11.2024, 20:200 Штрафы до 30 тысяч рублей введут за неправильное содержание домашних питомцев 30.11.2024, 20:001 На пробежку в последней день осени вышли более 80 псковичей
30.11.2024, 19:401 Полис ОСАГО будет действовать на территории Белоруссии 30.11.2024, 19:170 Возгорание гаража в Острове полностью ликвидировано 30.11.2024, 19:001 Киноадаптацию мультфильма «Простоквашино» покажут публике в 2026 году 30.11.2024, 18:400 ДТП на Крестовском шоссе в Пскове привело к затруднению движения
30.11.2024, 18:202 Фотофакт: Новый банкомат установили в торгом центре Fjord Plaza 30.11.2024, 18:020 Дновский ТОС благоустроил территорию вдоль реки 30.11.2024, 17:400 Работников МВД начнут штрафовать за нарушение прав мигрантов 30.11.2024, 17:200 Кубок Псковской митрополии по армрестлингу проходит в Печорах
30.11.2024, 17:000 В Троицком соборе Псковского Кремля ведутся работы по реставрации фасада 30.11.2024, 16:322 Лица с погашенной судимостью смогут работать в полиции 30.11.2024, 16:151 «Золотую» годовщину свадьбы отметила пара в Пушкиногорском районе 30.11.2024, 16:030 Возгорание гаража ликвидируют пожарные в Острове. ВИДЕО
30.11.2024, 16:000 В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах 30.11.2024, 15:450 Росгвардейцы задержали подозреваемого в серии краж в Великих Луках 30.11.2024, 15:300 Более 100 спортсменов участвует в первенстве по кикбоксу в Великих Луках 30.11.2024, 15:160 Российский Дед Мороз опроверг информацию о закрытии резиденции
30.11.2024, 15:150 Подземный водозабор в микрорайоне «Псковкирпич» ввели в эксплуатацию 30.11.2024, 15:000 Какие образы будут в тренде на новогодних корпоративах, рассказал эксперт 30.11.2024, 14:450 Большинство псковских компаний готовят новогодние подарки для сотрудников и их детей - опрос 30.11.2024, 14:200 Школьникам Псковской области расскажут, как ИИ помогает в сервисе такси
30.11.2024, 14:170 Хроники новых незапретов 30.11.2024, 14:050 Правительство продлило ограничение на экспорт бензина до 31 января 30.11.2024, 13:500 Любовь за решеткой: в великолукском СИЗО сыграли свадьбу 30.11.2024, 13:351 Фотофакт: Лошадницы настойчиво игнорируют запреты
30.11.2024, 13:150 Новый год под угрозой: главный Дед Мороз России остался без резиденции 30.11.2024, 13:000 До +5 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 1 декабря 30.11.2024, 12:515 Павел Соболь назначен новым директором ОЭЗ «Моглино» 30.11.2024, 12:350 Кларнетист из Псковского колледжа искусств стал лауреатом всероссийского конкурса
30.11.2024, 12:203 Минимальная пенсия в следующем году составит 15 тысяч рублей 30.11.2024, 12:080 Эксперт рассказал о непопулярных, но полезных функциях Telegram 30.11.2024, 11:330 В Пскове водитель Chevrolet протаранил стоящий на перекрестке Renault. ВИДЕО 30.11.2024, 11:300 Объявлены лучшие организации и специалисты по охране труда Псковской области
30.11.2024, 11:101 Проект псковички получил более 400 тысяч рублей на развитие усадьбы Строгановых 30.11.2024, 10:581 Эксперты назвали драйверы развития технологического лидерства России 30.11.2024, 10:450 Всемирный день домашних животных отмечают 30 ноября 30.11.2024, 10:400 Псковский облсовпроф принял участие во II всероссийском профсоюзном юридическом форуме
30.11.2024, 10:260 В Пскове ребенок на электросамокате наехал на Lexus и попал в больницу 30.11.2024, 10:200 Псковичи завоевали четыре медали на всероссийском турнире по джиу-джитсу 30.11.2024, 10:000 Открытие центров подготовки международного волонтёрского корпуса к 80-летию Победы обсудили в Пскове 30.11.2024, 09:401 Александринский театр представил в Пскове спектакль «Записки нервного капельдинера»
30.11.2024, 09:150 Почти 100 тысяч псковичей приняли участие в комплексе по ГТО 30.11.2024, 09:010 Росгвардия выпустила видеоролик о запрете использования оружия в пьяном состоянии 29.11.2024, 22:001 Как спорт стимулирует умственное развитие детей, рассказал эксперт 29.11.2024, 21:400 Курсанты помогли псковскому зооприюту подготовится к зиме
29.11.2024, 21:200 Как сменить собственника в квитанции за капремонт, ответили псковичам 29.11.2024, 21:000 Две фальшивые пятитысячные банкноты выявили в Пскове 29.11.2024, 21:000 Выставка японской гравюры в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 29.11.2024, 20:400 Пскович ездил пьяным по городу и отправился на принудительные работы
29.11.2024, 20:200 Жителям Псковской области предлагают выбрать символ для тысячерублевой банкноты 29.11.2024, 20:000 Четыре концерта органной музыки дадут в Пскове в декабре 29.11.2024, 19:400 Нетрезвого водителя за рулем Opel остановили в Порховском округе 29.11.2024, 19:200 Работы псковских мастеров по мотивам сказок представят на выставке
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru