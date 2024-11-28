Общество

Россиянам назвали самые выгодные для отпуска месяцы в 2025 год

Июль и октябрь в 2025 году будут самыми выгодными месяцами для отпуска, а самый невыгодным месяцем традиционно будет январь. Об этом сообщил директор департамента трудового права SuperJob Александр Южалин.

«Конец года - традиционное время для планирования отпусков на следующий год. Не позднее чем за две недели до нового года работодателям нужно разработать и утвердить график отпусков и определить, когда работники будут использовать отпуска в следующем году. Самыми выгодными месяцами для использования отпуска будут июль и октябрь. Немного хуже будут сентябрь, декабрь и апрель», - сказал он.

Самым невыгодным месяцем традиционно будет январь. За ним идут май, июнь и ноябрь. Если использовать отпуск в эти месяцы, можно потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить заработную плату за отработанное время.

Южалин напомнил, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце для работников, которые получают оклад. Дело в том, что наличие в месяце дополнительных выходных или нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада.