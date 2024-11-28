Общество

Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ВИЧ в России

Заболеваемость ВИЧ в России за последние 10 лет снизилась на 27%, при этом объемы тестирования на вирус продолжают расти, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«За последние 10 лет в Российской Федерации отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 27,1 процента. В России практически исключен риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Благодаря системно принимаемым мерам более чем у 99 процентов детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, не выявляется ВИЧ-инфекция», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в стране продолжается наращивание масштабов программы тестирования на ВИЧ. Так, в 2023 году было обследовано 49 миллионов образцов крови российских граждан, что на 74,8 процента больше по сравнению с 2014 годом. За первые девять месяцев 2024 года на ВИЧ обследовано 38,5 миллиона, что на 6,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

При своевременном выявлении заболевания и раннем начале лечения люди с ВИЧ могут прожить долгую и здоровую жизнь и не передавать вирус партнерам половым путем, что способствует уменьшению числа новых случаев заражения ВИЧ в мире, подчеркнули в Роспотребнадзоре.