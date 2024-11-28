Общество

В России завершился эксперимент по маркировке детских товаров

Эксперимент по маркировке детских товаров в России, который начался 20 декабря 2023 года, завершен. Соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано на официальном портале правовой информации.

В эксперимент включены детские игрушки (в том числе самокаты, ходунки, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах, но за исключением трехколесных велосипедов), коляски для кукол, наборы электрических гоночных автомобилей, настольные игры для детей до 14 лет. Оператором эксперимента выступал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственная система маркировки «Честный знак»).

В сентябре Минпромторг РФ предложил новые сроки введения обязательной маркировки детских игрушек - в частности, маркировку продукции производителями и импортерами предлагается начать с 1 сентября 2025 года, сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский. Ранее введение требования по нанесению средств идентификации на поступающие в оборот детские игрушки планировалось с 1 июня 2025 года.

В России маркируются 24 группы товаров, проходят 15 экспериментов. В настоящее время маркировка охватывает более 19,5% несырьевого ВВП страны. Благодаря внедрению «Честного знака» доля нелегальных товаров в табачной отрасли сократилась на четверть, на рынке воды на треть: маркировка выявила 552 производителя, которые ранее не отчитывались в органы власти. Количество просроченных лекарств сократилось в три раза, а фальсификат молока уменьшился с 30% до 0,2%. Фискальный эффект для бюджета страны оценивается в 791 млрд рублей, пишет ТАСС.