Общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости микоплазменной пневмонией в России контролируемая, но в период сезонного подъема надо помнить о мерах профилактики, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по заболеваемости микоплазменной пневмонией контролируемая, но в период сезонного подъема не стоит забывать о мерах профилактики»,- говорится в сообщении.

Риски заражения микоплазменной пневмонией снижает качественная влажная уборка дома и рабочих помещений, так как микоплазмы неустойчивы во внешней среде и разрушаются под действием температуры, современных моющих и дезинфицирующих средств, отметили в пресс-службе.

Также эффективная профилактика — соблюдение правил личной гигиены: регулярное и тщательное мытье рук, во время кашля или чихания важно прикрывать рот и нос бумажной салфеткой, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, следует избегать переохлаждения организма, тесного и продолжительного контакта с человеком, который имеет симптомы простудного заболевания, пишет РИА Новости.