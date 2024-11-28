Общество

В ГД предложили снизить количество уроков для уменьшения нагрузки на школьников

Сокращение числа уроков в день может снизить нагрузку на школьников без ущерба для качества знаний. Такое мнение высказала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия - За правду»).

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по просвещению обсудить с учителями, родителями и экспертами вопрос снижения нагрузки на школьников. Он отметил, что к обсуждению необходимо также пригласить профильного министра.

По мнению Лантратовой, одна из ключевых проблем заключается в том, что образовательная программа «зачастую ориентирована исключительно на академические достижения, забывая о физическом и эмоциональном благополучии учащихся», что приводит к тому, что школьники испытывают хроническую усталость, стресс и проблемы со здоровьем. «Для решения этой проблемы необходимо пересмотреть подходы к образованию. Во-первых, нужно оптимизировать учебные планы так, чтобы они учитывали возрастные особенности детей и их физиологические потребности. Например, сокращение количества уроков в день может снизить нагрузку без ущерба для качества знаний», - считает Лантратова.

Кроме того, по ее словам, в школах «следует уделять больше внимания внеучебной деятельности, которая способствует развитию творческих способностей и социальной адаптации». Так, уверена Лантратова, важно создать условия, при которых школьники смогут заниматься спортом, искусством, а также участвовать в различных кружках и секциях.

«Также стоит пересмотреть подход к домашним заданиям. Они должны быть направлены на закрепление материала, а не на механическое выполнение большого объема работы. Необходимо также учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, предоставляя возможность выбора тем и форматов выполнения заданий», - подчеркнула Лантратова.

По ее мнению, в школах также следует внедрять практики, направленные на снижение стресса перед экзаменами и контрольными работами. «Это могут быть специальные тренинги по управлению временем и стрессом, а также консультации психологов», - считает Лантратова. По ее словам, тема нагрузки и здоровья школьников «вызывает серьезную обеспокоенность среди родителей и педагогов». Так, отметила депутат, современная система образования требует от детей высокой концентрации, дисциплины и самоотдачи, но «важно помнить, что школа должна готовить не только успешных учеников, но и здоровых, счастливых людей», пишет ТАСС.