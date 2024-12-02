Общество

В РФ полная стоимость потребкредитов снизилась впервые за полгода

Полная стоимость потребительских кредитов в октябре снизилась впервые за полгода - на 6% по сравнению с сентябрем, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни».

При этом уровень одобрения кредитов уменьшился в октябре на 0,5% в сравнении с сентябрем. Эксперты «Сравни» предполагают, что снижение ПСК связано с поиском баланса между желанием клиентов оформить кредит и поиском предложения приемлемой ставки.

По данным «Сравни», усредненный портрет клиента банка выглядит следующим образом: это мужчина в возрасте от 35 до 49 лет, работающий по найму на неруководящей позиции, имеет высшее образование. Обычно такие заемщики рассматривают кредит сроком на три-пять лет и запрашивают сумму в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн рублей.

При этом наиболее часто потребительские кредиты одобряют для возрастной аудитории 50-64 года (45%), далее следует возрастные группы 35-49 лет (44%) и 23-34 года (43%). Согласно данным «Сравни», процент одобрения кредитов чуть выше для мужской аудитории, чем для женской (45% против 41% соответственно). Людям с высшим образованием одобряют кредит в 45% случаев, второе высшее повышает шансы на получение кредита: 55% заявок получают согласование от банков. Работникам по найму кредит одобряется в 44% случаев, а собственникам бизнеса - в 37%.

«На текущий момент мы отмечаем, что крупные суммы одобряются банками охотнее: например, наибольшее число одобрений мы видим в заявках свыше 2 млн рублей (52%), а также на 500 тыс. рублей - 1 млн рублей (47%). Меньше всего шансов у заемщиков, которые планируют оформить кредит на суммы в диапазоне от 50 тыс. до 99 тыс. рублей (9%), скорее всего, этим людям предложат открыть кредитную карту или микрозаем. Если говорить о сроках, то чаще всего одобряют кредиты на три-пять лет (49%) и 5-10 лет (45%)», - прокомментировал директор кредитного направления финансового маркетплейса «Сравни» Магомед Гамзаев.

Полная стоимость кредита - это сумма, которую должен вернуть банку заемщик за весь срок пользования займом, пишет ТАСС.