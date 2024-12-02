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Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: бренд-шеф ресторана «Лёвенъ» Евгений Васильев об участии в кулинарных проектах на ТВ

03.12.2024 12:36|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело вкуса», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). На этот раз гостем ведущей Анны Машковой станет бренд-шеф ресторана «Лёвенъ» Евгений Васильев. 

Герой сегодняшней нашей программы недавно принял участие в авторской передаче телеведущей Ники Ганич на канале «Еда». Каким образом он попал на программу и о чем она? Какое впечатление осталось от процесса записи программы с самой Никой Галич? Какой секретный рецепт блюда гость рассказал на программе?

Напомним, «Дело вкуса» - это цикл программ, в рамках которого ведущая Анна Машкова рассказывает радиослушателям свежие гастрономические новости и обсуждает с экспертами актуальные вопросы развития сферы общественного питания.

Теги: #Дело вкуса
Источник: Псковская Лента Новостей
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