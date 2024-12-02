Общество

Аркадий Мурылев: Город нужно приводить в порядок

Предприниматели и раньше учитывали особенности архитектуры Пскова. Об этом уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев рассказал в эфире авторской передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Основная проблема была не в том, что предприниматели не хотели менять вывески, а в том, что сам порядок был очень жесткий и не допускал творческих решений по вывескам. Были длительные сроки согласования. Потом все наладилось, пошло в размеренном русле. Я считаю, что город нужно приводить в порядок. Такие попытки уже были, и предприниматели уже учитывали особенности архитектуры Пскова», – сказал Аркадий Мурылев.

Напомним, дизайн-код начал применяться с 2021 года в Пскове по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова. Тогда произведена замена вывесок и других информационных конструкций в исторической части города, после чего дизайн-код распространили на всю территорию областной столицы. Затем положительный опыт был масштабирован на все муниципальные образования Псковской области.