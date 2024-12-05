Общество

Более 50 студентов и преподавателей псковского колледжа искусств стали участниками патриотической акции

Более 50 студентов и преподавателей Псковского областного колледжа искусств имение Николая Римского-Корсакова стали участниками патриотической акции в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители колледжа искусств.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Николая Римского-Корсакова

Как рассказала заместитель директора колледжа искусств по воспитательной и социальной работе Наталья Дмитриева, мероприятия прошли 27 ноября в рамках программы воспитания по направлениям патриотическое и духовно-нравственное.

Делегация колледжа приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику «Скорбящая Псковитянка», который был воздвигнут на месте сожженной 27 ноября 1943 года деревни Красуха Порховского района.

Творческая группа студентов и преподавателей отделения культуры и искусства колледжа посетила II областной фестиваль-конкурс духовно-патриотической вокальной музыки и художественного слова «Красуха – черный снег 43-го», побывала на экскурсии в музей и Дом ремесел города Порхова.

Важной составляющей патриотической акции стала выставка работ студентов колледжа по пропаганде здорового образа жизни «Наш выбор – жизнь!». С социальными плакатами, созданными молодыми дизайнерами колледжа для различных конкурсов и фестивалей, познакомились более 200 учащихся школ Псковской области.

В числе участников мероприятий - около 50 студентов специальностей «Социально-культурная деятельность», «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Преподаватели колледжа Наталья Дмитриевна, Людмила Рюхина, Марина Курчавова, Александр Алексеев приняли участие в работе жюри патриотического фестиваля-конкурса.