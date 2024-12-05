Общество

Донорами крови в акции ко Дню добровольца стали 15 волонтеров

Донорами крови в рамках акции, посвящённой Дню добровольца, стали 15 волонтёров. Мероприятие состоялось 4 декабря на станции переливания крови. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: Комитет по молодежной политике Псковской области

«Я всегда мечтал стать донором, и вот наконец-то появилась такая возможность. Для меня крайне важно осознавать, что я могу внести свой вклад в спасение чьей-то жизни», – поделился один из участников акции, студент Медицинского колледжа Валерий Батиг.

Организатором акции выступил Ресурсный центр добровольчества Псковской области.

Напомним, 5 декабря для волонтеров пройдет ряд интересных бесплатных мероприятий. Это массовое катание на коньках, посещение клуба виртуальной реальности и различные мастер-классы в Доме молодежи.