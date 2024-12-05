Общество

О принципах бережливого производства знают 7 из 10 псковичей - опрос

7 из 10 псковичей осведомлены о принципах бережливого производства. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные горожане из Пскова.

Что такое «бережливое производство» точно знают 37% псковичей, 34% что-то слышали о нём. Мужчины чаще демонстрируют осведомлённость, чем женщины (41% против 32%). Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто знаком с принципами Lean (31% среди опрошенных до 24 лет и 42% среди респондентов старше 45 лет). Самый высокий уровень осведомлённости — среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (45%).

4 из 10 респондентов, знающих о системе бережливого производства, утверждают, что в компаниях, где они работают, принципы Lean применяются. Чаще всего об этом рассказывали инженеры и квалифицированные рабочие производств, энергетических компаний, строительных и проектных организаций, добывающих предприятий.

Какие меры, по мнению работающих, способны повысить производительность и эффективность труда: по словам почти каждого третьего (33%), это повышение зарплаты. В топ-3 вошли премии и бонусы (7%), а также внедрение нового оборудования (6%).

Часть предложенных жителями Пскова мер перекликается с принципами Lean: грамотная и чёткая постановка задач (4%), обучение (2%), снижение времени простоев (2%), организация командной работы (1%).