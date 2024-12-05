Общество

46% псковичей поддерживают запрет курения на ходу – опрос

Только каждый пятый курящий пскович поддерживает запрет на курение в движении, среди некурящих одобряет инициативу каждый второй. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по спорту Амир Хамитов предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко ввести запрет на курение во время движения. Он считает, что эта мера улучшит чистоту и привлекательность городов и снизит распространение курения среди молодежи. Согласно опросу, 46% псковичей поддерживают предложение депутата («Считаю, что курение — это выбор отдельного человека и вредить другим людям не нужно»; «Не нравится дышать дымом за идущим впереди человеком»), каждый четвертый (24%) выступает против («Как контролировать?»), а 3 из 10 затруднились с оценкой инициативы («Можно подумать, курение на ходу — самая главная проблема в заботе о здоровье граждан»).

Женщины в 1,5 раза активнее мужчин поддерживают подобный запрет: 55% против 37% соответственно. Среди курящих горожан положительно отнесся к запрету только 19%, в то время как среди некурящих — 53%.