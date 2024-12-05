Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня гостями студии станут:

Максим Ермолин, региональный координатор «Теста по истории Великой Отечественной войны», член Молодежного парламента Псковской области.

Дарья Морозова, заместитель председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

Анна Мизгирёва, член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

Ведущий Олег Добрынин обсудит с ними международную акцию «Тест по истории Великой Отечественной войны», которая пройдет 6 декабря.

Как давно проводится тест по истории Великой Отечественной войны? Всегда ли он был международным? В каких странах проходит? Есть ли статистика - сколько участников из Псковской области проходили тестирование в разные годы?

Телефон прямого эфира: 56-73-72.

Трансляция завершена