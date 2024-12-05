Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Сегодня гостями студии станут:
Ведущий Олег Добрынин обсудит с ними международную акцию «Тест по истории Великой Отечественной войны», которая пройдет 6 декабря.
Как давно проводится тест по истории Великой Отечественной войны? Всегда ли он был международным? В каких странах проходит? Есть ли статистика - сколько участников из Псковской области проходили тестирование в разные годы?
Телефон прямого эфира: 56-73-72.
Трансляция завершена