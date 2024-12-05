Общество

Накрывать праздничный стол на Новый год планируют 53% псковичей — опрос

Праздничный ужин в Новый год собираются устраивать 53% псковичей. Средний бюджет составляет 8 300 рублей. К таком выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Близится Новый год, и многие псковичи уже распланировали, как проведут эту ночь. Согласно опросу SuperJob, 3 из 10 человек организуют застолье на 2—4 человека, 16% — на 5—10 человек, еще 1% планируют собраться большой компанией (11 и более человек). 9% собираются праздновать в одиночестве. 25% опрошенных не планируют накрывать праздничный стол, а почти каждый пятый (17%) еще не определился по этому поводу.

Планами накрыть новогодний стол на небольшую компанию до 4 человек чаще делились женщины (31% против 26% среди мужчин), мужчины же чаще сообщали, что не собираются праздновать (28% против 23% среди женщин). Застолья более чем на 11 человек чаще в планах у псковичей моложе 35 лет, с увеличением возраста опрошенных среди них все больше сторонников камерных посиделок и встречающих новый год в одиночестве.

На продукты и напитки для праздничного ужина горожане планируют потратить около 8 300 рублей. По России в целом средняя сумма составляет 12 000 рублей.