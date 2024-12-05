Общество

Должникам из Псковской области дали советы по процедуре банкротства

Советы должникам по процедуре банкротства дали арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Общий совет всем должникам: очень внимательно подходить к тем вопросам, которые задает арбитражный управляющий. Бывает, он просит отдельных пояснений, и нельзя к этим вопросам подходить халатно», - подчеркнул Дмитрий Римша.

Он пояснил, что люди могут нанимать юридические фирмы, которые готовят их к процедуре банкротства. При этом они считают: «Я юристов нанял, пусть они работают», но ожидаемый результат может не получиться.

Также нельзя игнорировать запросы арбитражных управляющих предоставить пояснения, заметил Дмитрий Римша.

Ульяна Михайлова в свою очередь рассказала, что в Псковской области есть практика, когда физических лиц признавали банкротами после предоставления одним их них доказательств о необходимости ухода за престарелыми родителями. В другом случае семья приняла решение, что должник будет осуществлять уход за новорожденным внуком. «Такие два социальных обоснования суд счет достаточными», - подытожила она.