Общество

Андрей Козлов: Жители моего избирательного округа — активные и неравнодушные люди

Жители Великолукского, Куньинского, Новосокольнического районов и Усвятского муниципального округа — активные и неравнодушные люди, которые занимаются благоустройством своих поселений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил депутат Псковского областного Собрания по округу №12 Андрей Козлов.

«Жители моего избирательного округа — активные и неравнодушные люди, вместе с местной властью работающие над улучшением своих территорий. Прямое подтверждение этому - региональный конкурс "Лучшая территория Псковской области", итоги которого стали известны совсем недавно», - отметил Андрей Козлов.

Среди сельских поселений с численностью населения до 1,5 тысячи человек в номинации «Красота, комфорт, порядок» одним из победителей стала Церковищенская волость (Усвятский округ), которая за последнее время значительно преобразилась.

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В номинация «Красота, комфорт, порядок» победителями стали Шелковская волость (Великолукский район) и Куньинская волость (Куньинский район).

Самой здоровой территорией определена Переслегинская волость (Великолукский район). В номинации «Территория культуры» победителями стали Шелковская волость и Переслегинская волость.

«Приятно видеть, как активность простых людей, подкрепленная участием в конкурсах, приводит к реальным улучшениям на местах», - заметил Андрей Козлов.