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Защитить от хулиганов

05.12.2024 15:41|ПсковКомментариев: 0

В Госдуму внесли законопроект о правовой защите медицинских и педагогических работников. Депутаты предлагают расширить перечень получателей бесплатной юридической помощи этими категориями, поскольку участились случаи агрессии в отношении бригад скорой помощи и оскорблений учителей.

Насколько необходимы такие изменения, что думают об инициативе представители образования и здравоохранения, а также юристы, узнала Псковская Лента Новостей.

 

«Уязвимые» профессии

Не секрет, что в последнее время участились случаи проявления агрессии к представителям когда-то самых уважаемых профессий - учителям и врачам. Причем, нередко такое поведение выходит за рамки закона. За примерами далеко ходить не нужно. Несколько лет назад прямо во время урока школьник из Печорской гимназии ударил по лицу учительницу. Проверкой инцидента тогда занимался Следственный комитет. До суда дело не дошло: ученик извинился перед педагогом, но учитель с 20-летним стажем не смогла дальше работать в школе и уволилась.

Три года назад от неадекватного поведения псковича пострадал водитель «скорой». Бригада медиков приехала на вызов к торговому комплексу на улице Коммунальной в Пскове. Их встретил пьяный молодой человек, который обвинил медиков в том, что они долго ехали, и избил водителя. В итоге работник «скорой» получил серьезные травмы, а избивший его парень пошел под суд по уголовной статье. Правда, легко отделался, получил два года условно.

И это не единичные случаи. К сожалению, время от времени, люди этих профессий становятся жертвами насилия, в том числе, со стороны тех, кого они учат или лечат. Поэтому депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается в таких случаях предоставлять бесплатную юридическую помощь педагогам и медицинским работникам.

«Приезжая на вызов работники скорой помощи рискуют не только здоровьем, но и жизнью. Также, в последние годы педагогические работники тоже стали уязвимы. Изменилось общество, теперь у молодежи совершенно другие ценности и ориентиры. Профессия учитель, к сожалению, потеряла уважение. Если в советские времена было уважение к педагогу, а до революции - уважение и боязнь, то сейчас и родители, и ученики чётко знают свои права, вот только мало кто хочет знать свои обязанности», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы считают, что изменения помогут медицинским и педагогическим работникам защитить свои права и законные интересы и повысит уровень социальной защищенности.

Расширить круг

«В последнее время мы часто слышим неприятные новости о том, как работники «Скорой помощи», медицинские работники страдают от агрессии пациентов. Конечно, это уязвимая профессия. Хулиганские действия по отношению к ним имеют место быть. И, если медицинский работник будет знать, что в таких случаях он может бесплатно обратиться к юристу, - это плюс», - говорит председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер.

Она обратила внимание на то, что, согласно законодательной инициативе, бесплатная юридическая помощь будет оказываться медицинским работникам выездных бригад «скорой помощи» в случае, если им был причинен вред здоровью.

«Здесь уже речь идет об уголовной ответственности. Это должны быть юристы, которые имеют знания в уголовном праве», - замечает она.

По ее словам, областная организация профсоюза работников здравоохранения оказывает медработникам, в том числе и юридическую помощь. Но в основном она связана с трудовым законодательством.

Поэтому Анжелика Шундер положительно относится к такой инициативе, и, более того, считает нужным распространить право получения бесплатных услуг юристов не только на скорую медицинскую помощь, но и на первичное звено и приемный покой: «Первичное медицинское звено, те работники, которые ходят по домам и квартирам - тоже уязвимая группа. Также в приемный покой поступают экстренные пациенты, и эти пациенты - тоже разные. Поэтому, возможно, надо расширить группу лиц, имеющих право на бесплатную консультацию юриста при совершении преступлений в отношении медицинских работников при осуществлении ими служебной деятельности».

Доходит до оскорблений

Не против такой правовой защиты и представители педагогического сообщества. «На сегодняшний день количество конфликтных ситуаций в школе увеличилось. Родители приходят с разными проблемами, касающимися и детей, и организации учебного процесса, и по квалификации педагога. Но, если ранее границы достаточно четко соблюдались, то теперь эти беседы и разговоры доходят до оскорблений», - сообщает директор Псковской гимназии №29 Елена Синева.

В школе есть свои структуры, помогающие разрешать конфликтные ситуации.

«У нас есть служба медиации - люди с профессиональным образованием, которые могут выслушать обе стороны и быть нейтральными к той или иной ситуации. Иногда это позволяет разрешить конфликт. Но во многих случаях и администрации школы, и учителям нужно давать письменные ответы на поступающие жалобы, обращения родителей. И здесь, несомненно, юридическая помощь и юридическое образование просто необходимы», - отмечает директор гимназии.

Поэтому педагоги были бы не против бесплатной юридической помощи, тем более в ситуациях, когда дело доходит до суда. Сейчас в таких случаях может помочь управление образования администрации Пскова. Но необходимость в этом есть, особенно если это будут юристы, которые хорошо знакомы с законодательством в сфере образования.

Нужны права, а не юрист в помощь

Правда, далеко не все учителя считают инициативу полезной. «Считаю, что законопроект не нужен. Если в Госдуме действительно обеспокоены этим вопросом, то учителям и фельдшерам надо дать права, а не юриста в помощь», - говорит педагог одной из псковских школ Елена Иванова (имя изменено).

По ее словам, «трудно представить учителя с нагрузкой полторы-две ставки и с работой по 15-18 часов в день, который ходит по судам и по юристам, предоставляя доказательства оскорбления». «Ему лишь бы до дома дойти», - замечает Елена.

Учитель отмечает, что в обществе растет агрессия, которая и порождает жестокость и насилие, поэтому надо воспитывать доброту и любовь к ближнему.

«Конфликтные ситуации с учениками и родителями у меня не возникают. Если люди уважают и пытаются понять друг друга, то почвы для конфликта нет», - уверена она.

Но, по мнению Елены Ивановой, повышать статус учителя, безусловно, надо. И нужны конкретные шаги: «Нельзя допускать выгорания учителя в профессии. А это значит, что ставка 18 часов - это та оптимальная нагрузка, которая должна у него быть. Также учитель должен учить, а не бесконечно регистрироваться на всевозможных платформах, участвовать в опросах, акциях, голосованиях, заполнять анкеты, сдавать отчеты и проходить дистанционные курсы. И, наконец, профессия учителя и врача должна быть высокооплачиваемой. В этом случае будет конкуренция, и люди будут заинтересованы в качестве своей работы».

«Экономический» статус

О важности достойной оплаты труда говорят и руководители школ. «Будет стабильным «экономический» статус - придет и все остальное», - отмечает Елена Синева.

В то же время, по ее словам, образовательные учреждения отстаивают интересы учителя. В частности, школы представляют своих педагогов на профессиональных конкурсах, чтобы показать знания, умения, навыки работы с детьми. Это нужно для того, чтобы в профессию приходили новые кадры, чтобы дети и родители видели, какие талантливые педагоги работают в школах.

Также важен психологический климат в коллективе. «Если в коллективе чувствуется забота о молодых специалистах, уважение к педагогическому составу, то это приводит к стабильности коллектива. И родители, и дети это видят, и уважительно относятся к школе и педагогам», - говорит она. И, конечно, многое зависит от профессиональных качеств самого учителя: «Если он активен, понимает приоритеты государственной политики и качественно подходит к своему труду - несомненно к нему уважение будет».

Одним словом, вопросы о необходимости правовой защиты и повышения престижа учительской профессии взаимосвязаны и требуют комплексного подхода в их решении.

Комплексная задача

«Если такие инициативы сегодня выдвигаются на государственном уровне, значит, потребность в них есть, и исходит, прежде всего, от самих педагогов», - уверена ректор Псковского института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

По ее словам, в последнее время на федеральном уровне уделяется серьезное внимание повышению статуса педагогической профессии, в том числе с точки зрения правовой защищенности педагогов. «В 2023 году были внесены изменения в Федеральный закон об образовании, направленные на защиту учителей от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. Текущий законопроект Госдумы по предоставлению педагогам бесплатной юридической помощи по сути может стать одним из инструментов по исполнению федерального закона с учетом названных изменений», - говорит она.

В то же время Екатерина Гончарова отмечает, что интересы педагогов, в том числе в правовом поле, всегда защищал профсоюз работников образования, это он продолжает делать и сегодня.

«Эпоха информационных технологий позволяет родителям следить за своими детьми практически в режиме нон-стоп, видеть всю жизнь образовательных организаций, а, благодаря цифровым государственным сервисам, каждый родитель может высказать свое недовольство, сделав всего несколько кликов. Это запускает большой процесс, где важно слушать и слышать обе стороны: и родителей, и педагога. И хорошо, если педагог будет чувствовать в спорной ситуации за собой поддержку, сможет обратиться к юристу за консультацией», - считает она.

В целом, по словам Екатерины Гончаровой, повышение статуса педагогической профессии – это комплексная задача, требующая согласованных действий государства, профсоюзной организации и всего общества: «Новые законодательные инициативы, поддержка профсоюза, профилактическая работа с родительским сообществом и с обучающимися – все это необходимо для создания условий, в которых педагоги могут свободно и эффективно выполнять свою важную миссию, а родители уверены в безопасности своих детей».

Есть проблемы

Потенциальные исполнители - псковские юристы - в целом поддерживают законодательную инициативу. Но есть нюансы...

«Любые нововведения, касающиеся помощи людям, мы конечно поддерживаем», - говорит руководитель аппарата Псковского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Неля Лебедева.

Псковское отделение АЮР традиционно проводит Дни бесплатной юридической помощи, когда такая помощь предоставляется адвокатами на безвозмездной основе всем обратившимся гражданам. Также Ассоциация участвует в системе оказания бесплатной юридической помощи как негосударственная организация - на средства грантов. «Когда есть проекты, у нас больше охват. Например, мы можем ездить в районы области, где очень большая проблема с юридической помощью», - сообщает она.

И, конечно, псковские юристы оказывают помощь гражданам в рамках законодательства о предоставлении бесплатной правовой помощи. В связи с этим Ассоциация юристов одобряет расширение перечня категорий людей, которые по закону имеют право на такую помощь. «Есть федеральный и областной законы о бесплатной юридической помощи. Все что касается расширения категорий людей, которые могут на такую помощь рассчитывать, мы, бесспорно, поддерживаем», - замечает Неля Лебедева.

В то же время руководитель аппарата Псковского отделения АЮР поясняет, что такая помощь является бесплатной только для клиента: «Она не может быть в принципе бесплатной. Исполнителем областного закона о бесплатной юридической помощи является Адвокатская палата, и адвокатам эта работа оплачивается из бюджета области - по предоставлению отчетов».

И тут нередко возникают проблемы. Главная из них - в том, что список вопросов, по которым граждане имеют право обращаться, - закрытый.

«А вам любой юрист скажет, что не бывает двух одинаковых случаев. Закрытый перечень вопросов, по которым люди могут обращаться, на наш взгляд, сводит все дело практически на нет. Очень часто люди приходят за бесплатной помощью, а оказывается, что вопрос, по которому они обращаются, не входит в этот список, а значит, эту работу адвокату никто не оплатит. Поэтому мы на всех уровнях ратуем за то, чтобы все-таки перечень этих вопросов не был исчерпывающим. Его тоже надо расширять», - замечает юрист.

То есть, уже на этапе обсуждения законопроекта можно сказать, что он нуждается в доработке. Но в целом, как отмечают представители педагогической общественности и здравоохранения, необходимость принятия таких поправок есть. И наличие правовой защиты будет способствовать снижению числа хулиганских выходок и неадекватных поступков по отношению к учителям и медикам.

Светлана Синцова

Теги: #скорая помощь #учитель #законодательство
Источник: Псковская Лента Новостей
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