Общество

Самых востребованных репетиторов перечислили аналитики

В разгар учебного года школьники задумались о предстоящем ЕГЭ. Большинство из них уже определилось, какие предметы будут сдавать на главном экзамене. Родители заботятся об успеваемости своих детей, поэтому прибегают к услугам репетиторов. Аналитики Авито Услуг выяснили, какие предметы чаще всего будут сдавать на ЕГЭ учащиеся российских школ.

Самыми востребованными по абсолютным показателям спроса среди учеников и их родителей стали репетиторы по математике, английскому и русскому языкам. Эти предметы неизменно занимают лидирующие позиции благодаря их ключевой роли в школьной программе и подготовке к экзаменам.

Среди предметов по выбору чаще всего обращались к репетиторам по химии, физике и информатике, следом идут репетиторы по биологии, обществознанию и истории.

Для изучения иностранных языков, помимо английского, чаще всего россияне обращались к репетиторам по китайскому и немецкому языкам. Следом по популярности идут испанский и французский языки.

По данным Авито Услуг, за год спрос на учителей по информатике увеличился на 27%. К репетиторам по химии и физике россияне обращаются на 14% и 4% чаще, чем в прошлом году. За услугами учителей по биологии стали обращаться на 7% чаще.

Российские школьники чаще стали сдавать гуманитарные предметы. Так, осенью 2024 года спрос на репетиторов по обществознанию вырос на 23%, а на репетиторов по истории спрос вырос на 4%.

Из иностранных языков больше всего спрос вырос на репетиторов по: французскому языку (+17%), испанскому языку (+10%), китайскому и немецкому языкам (+9% по каждому).

Больше всего свои услуги предлагают учителя по английскому языку, математике, русскому языку, обществознанию и химии. По росту предложения за год лидируют физика (+65%), информатика (+60%), русский (+47%) и китайский (+45%) языки.