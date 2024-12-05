Общество

СОЦПРОФ: С 2025 года участники СВО смогут пройти медицинскую реабилитацию

С 1 января 2025 года в 12 реабилитационных центрах Социального фонда России (СФР) участники специальной военной операции (СВО) смогут пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение, сообщает пресс-служба объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.

Ожидается, что за год эти центры примут более 17 тысяч человек, предоставляя им необходимую помощь в восстановлении здоровья.

Проект постановления правительства РФ, касающегося данной инициативы, уже размещен для общественного обсуждения. Согласно проекту постановления, участникам СВО будет обеспечен бесплатный проезд в реабилитационный центр и обратно, а также предоставлена медицинская реабилитация продолжительностью до 25 дней или санаторно-курортное лечение длительностью до 21 дня. В документе подробно описаны правила предоставления услуг, а также условия персонального сопровождения со стороны сотрудников Социального фонда России в процессе восстановления.

Реабилитационные центры Социального фонда России созданы не только для участников СВО, но и для восстановления здоровья пострадавших на производстве. В этих учреждениях работают высококвалифицированные специалисты, а современное специализированное оборудование помогает пациентам справляться с различными заболеваниями и травмами, а также восстанавливаться после операций.

«Оздоровление участников СВО в реабилитационных центрах СФР станет важным шагом на пути к их успешному возвращению к мирной жизни. Проект направлен на создание эффективных инструментов поддержки, которые помогут участникам СВО адаптироваться к гражданской жизни и восстановить физическое и психологическое здоровье», - считают в СОЦПРОФе.