Общество

Будет ли у псковичей «13 зарплата», ответили в инспекции труда

Многие работники привыкли получать так называемую «13 зарплату» в конце года. Однако в законодательстве нет такого понятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В инспекции объяснили, что «13 зарплата» - это народное название премии, которой работодатель обычно поощряет работников по итогам года. Но указанная выплата не предусмотрена Трудовым кодексом, то есть не является обязательной, и предоставляется полностью на усмотрение работодателя.

Работодатель, исходя из возможностей фонда оплаты труда компании, на основании показателей труда работников, добросовестно исполняющих свои обязанности и добившихся высоких результатов, может премировать сотрудников в конце года.

Размер и порядок осуществления премирования работников, в том числе по итогам года, определяется локальными документами организации, эти сведения должны быть прописаны и в трудовом договоре.

В качестве поощрения кроме премирования может быть:

объявление благодарности,

присвоение звания лучшего по профессии,

награждение ценным подарком,

вручение почетной грамоты.

Могут быть и любые другие виды поощрений работников за труд в каждой конкретной организации, например: путевка в санаторий, экскурсия, абонемент в спортивный клуб, сертификат на бесплатное питание, именная брендированная продукция, корпоративные скидки и другое. Они определяются коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, уставом и положениями.