Общество

Как предотвратить атаку на смартфон, рассказал эксперт

Ложное убеждение, что хакеры атакуют только крупные компании, заставляет владельцев гаджетов игнорировать ежедневные киберугрозы – от фишинга до программ-вымогателей. Между тем мобильные телефоны хранят всю личную информацию, делая их привлекательной целью для киберпреступников. О некоторых способах предотвращения кибератак рассказал старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

Фото: МегаФон

В первую очередь нужно заблокировать доступ к смартфону, установив пароль или биометрическую защиту и всегда следить, чтобы телефон оставался заблокированным, особенно на виду. Кроме того, важно внимательно подойти к выбору смартфона и приобретать его у проверенных продавцов. Покупка несертифицированных устройств, сомнительных брендов и вне официальных магазинов может привести к тому, что вредоносное ПО уже будет «на борту» устройства. Также важно включить двухфакторную аутентификацию — большинство приложений, включая Telegram, VK и цифровые кошельки, поддерживают эту функцию, что минимизирует риски.

Не менее важно осторожно подходить к установке приложений. Нужно загружать их только из официальных магазинов, которые проверяют программы на безопасность. Стоит убедиться, что предоставляете приложениям только необходимые разрешения — например, доступ к геолокации или контактам. Чем меньше разрешений, тем выше уровень безопасности. Обновлять нужно не только приложения, но и операционную систему, ведь в новых версиях устраняются уязвимости, которыми могут воспользоваться хакеры.

Осторожность требуется и при подключении к общедоступным Wi-Fi-сетям: они могут использоваться для перехвата данных. По возможности стоит избегать их использования, а Bluetooth (а также AirDrop, если устройство от Apple) выключать, если он не используется.

«Избегайте перехода по внешним ссылкам, особенно из писем и сообщений якобы от банков, университетов или государственных служб — они могут привести на фишинговые сайты. Также регулярно делайте резервные копии данных: храните их не только в облаке, но и на физическом носителе, чтобы защитить информацию в случае утраты устройства. И, наконец, своевременно устанавливайте антивирусные программы и обновления. Это поможет противостоять вирусам, фишинговым атакам и программам-вымогателям, обеспечивая надежную защиту вашего устройства», - советует эксперт.