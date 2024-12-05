Общество

Петербургский «Дед Мороз» пытался направить в Ригу мешок с евро и драгоценностями

Мешок с контрабандой от жителя Санкт-Петербурга обнаружили сотрудники Федеральной таможенной службы. В нем было 18 тысяч евро и ювелирные украшения, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Дед Мороз» планировал отправить в Ригу три пачки валюты, в них были денежные средства номиналом 50, 100 и 200 евро. Также в мешке обнаружили четыре пары серебряных серег, брошь и 16 блистеров с таблетками, относящимися к группе тиреоидных средств. Контрабанду обнаружили при сканировании посылки.

Таможенники усмотрели в действиях петербуржца правонарушения по части 1 и части 2 статьи 16.1 КоАП РФ. Мужчине может грозить штраф в размере до трехкратной стоимости товаров с их возможной конфискацией.