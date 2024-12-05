Общество

Минздрав предлагает ввести дополнительный УЗИ-скрининг в III триместре беременности

Министерство здравоохранения РФ предлагает ввести дополнительный ультразвуковой скрининг на 34-36 неделе беременности для своевременного выявления отклонений в развитии плода, следует из проекта приказа ведомства о порядке оказания медпомощи по профилю «акушерство и гинекология». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

«Вводится 3-й ультразвуковой скрининг на 34-36 неделе беременности с целью диагностики поздно манифестирующих пороков развития плода, диагностики крупного или маловесного плода, что создает условия для рождения здорового ребенка, улучшает прогноз», - говорится в сообщении.

Кроме того, министерство предлагает ввести диспансеризацию женщин фертильного возраста, что в свою очередь должно повысить доступность оказания медицинской помощи для оценки и сохранения их репродуктивного здоровья. Согласно документу Минздрава, функции мобильных медицинских бригад предлагается дополнить осмотрами девочек и женщин в послеродовом периоде, проживающих на селе и в труднодоступных районах, для поддержания их репродуктивного здоровья.

Также устанавливаются новые подходы в работе с женщинами в ситуации репродуктивного выбора, в частности проведение мотивационного анкетирования для информирования женщин о мерах социальной поддержки в зависимости от конкретной жизненной ситуации.