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Общество

Открытая образовательная среда: всероссийская конференция проходит в Пскове

05.12.2024 21:07|ПсковКомментариев: 0

Как математические знания применить на практике? Что поможет изменить поведение ребенка? Как краеведение помогает патриотическому воспитанию? Педагоги из Псковской области и других регионов России, а также из Республики Беларусь поделились знаниями в рамках научно-практической конференции «Профессиональное развитие педагога в открытой образовательной среде», которая стартовала 5 декабря на площадке Псковского областного института повышения квалификации работников образования. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Открыл мероприятие начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский. «Мы подводим предварительные итоги реализации всех наших инициатив, касающихся развития педагогической деятельности. Хочу поприветствовать коллег, которые приехали к нам из Ярославля и Витебска. Уверен, у нас будет возможность обменяться наработками, идеями, послушать успешные практики», - отметил он, пожелав педагогам плодотворной работы и профессионального развития.

Руководитель ПОИПКРО Екатерина Гончарова также поприветствовала участников. «Наша работа не просто полезна с точки зрения общения с профессиональным сообществом из разных регионов, презентации своих практик и формирования понимания того, в каком направлении движемся в 2025 году, но сможет навести на мысли о новых способах взаимодействия, новых формах развития уже существующих сетевых образовательных партнерств и поможет найти творческие силы, вдохновение на трудовые подвиги в новом календарном году», - сказала она.

Прикладная математика

Пленарное заседание продолжилось выступлениями спикеров, которые поделились с участниками конференции наработанными практиками. О возможностях уроков обобщения для формирования математической грамотности младших школьников рассказала заведующий кафедрой методики преподавания естественно-тематических дисциплин в начальной школе Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского Ирина Налимова.

Она познакомила слушателей с такой моделью формирования математической грамотности, как банк заданий, в который включено несколько видов задач: межпредметные, практико-ориентированные задачи, ситуационные, проектные и контекстные. «Наша идея была в том, чтобы детям давать практическую задачу. Например, на уроке по теме «Сложение-вычитание чисел в пределах 20» можно рассказать о благоустройстве дворов и предложить оформить клумбу. Подбираются задания, которые данной ситуации соответствуют: какие цветы посадить? какое расстояние между цветами? Опять же, здесь могут быть межпредметные связи: какие цветы для нашего региона наиболее удачно мы можем подобрать? как ухаживать за этими цветами?», - пояснила педагог.

По словам Ирины Налимовой, такие задачи найдут отклик у детей - они поймут, что математику изучают не напрасно и могут применить знания.

Проблемы поведения

Старший преподаватель кафедры технологии работы с лицами с ОВЗ ПсковГУ Оксана Истомина рассказала коллегам об актуальной проблеме работы с детьми младшего школьного возраста. По ее словам, около 60% учащихся начальных классов имеют сложности с поведением.

«У нас очень большое количество детей с нарушением поведения. В нашем стандартном понимании - это дети, которые не слушаются, не выполняют правил. Но на самом деле эта категория несколько шире», - сказала педагог. И перечислила три группы поведенческих расстройств.

Первая - психологическая группа. «На мой взгляд, это самые простые варианты нарушения поведения. Есть некая психологическая проблема, которая стимулирует какие-то особые формы поведения у ребенка. Если мы с этой проблемой работаем и её решаем, то поведение меняется», - заметила она.

Вторая группа - более сложная. Это дети, у которых нарушения обусловлены неврологическими проблемами. Группа отличается от первой тем, что положительной динамики не будет, если проблема решается без медицинского сопровождения. Тоже самое относится и к третьей группе, когда в основе поведения психиатрические особенности ребенка.

«На сегодняшний день для того, чтобы грамотно проводить диагностику, психологам необходимо знать неврологические и даже психиатрические особенности детей. Таких школьников стало гораздо больше, чем это было 5- 10 лет назад. На мой взгляд, нужно пересмотреть подготовку психологов. Это решило бы многие проблемы», - заметила докладчик.

Колоритный предмет

Учитель белорусского языка из Витебска Татьяна Алексеева рассказала о различных направлениях патриотического воспитания учащихся, в том числе — о роли краеведческой работы. «Ежегодно ко Дню Победы организуется общешкольный исследовательский проект «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны». Каждый класс готовит свои материалы. Ко Дню памяти воинов-интернационалистов проводится исследовательский проект «Афганистан в лицах наших земляков». Также мы организуем пешие экскурсии по памятным местам», - рассказала учитель.

Татьяна Алексеева сообщила и о новом факультативном занятии «Счастлив называться белорусом», где все воедино сконцентрировано: краеведческая деятельность, разнообразные блюда нашей кухни и т. п. «Колоритный предмет, и детям, и мне самой очень нравится», - сказала она.

Таким образом, по ее словам, в целом система патриотического воспитания в учреждении образования формируется в процессе обучения, а также на внеклассных мероприятиях.

 

Преодолеть языковой барьер

Вопросу социализации и адаптации детей переселенцев уделила внимание в своем докладе старший методист центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ПОИПКРО Антонина Петрова.

«Социально-культурная адаптация детей переселенцев и иностранцев - это процесс приспособления к новой социокультурной среде, новым ценностям, нормам поведения и традициям. Особая актуальность этих вопросов на территории Псковской области обусловлена ее приграничным местоположением», - сообщила она.

По словам докладчика, на территории региона проживают представители 114 национальностей. Абсолютное большинство - это русские. Но есть и очень крупные диаспоры украинцев, белорусов, цыган, армян, таджиков, азербайджанцев. К народам, традиционно проживающим на территории Псковской области более 100 лет, но на сегодняшний день не имеющим большого представительства, относятся такие национальности, как эстонцы, чеченцы, немцы, латыши, евреи, грузины, поляки, сето. «Печорский район Псковской области является как раз территорией традиционного проживания коренного малочисленного народа сето. Сейчас там проходит неделя культуры этого малого народа», - заметила она.

Учитывая основные проблемы интеграции детей переселенцев, такие как языковой барьер, потери привычных связей, отсутствие социальных навыков, осуществляется деятельность по психологической и педагогической поддержке детей переселенцев и их родителей сотрудниками ПОИПКРО и педагогическими коллективами области.

«Для преодоления языкового барьера нужны квалифицированные кадры. В Псковском областном институте повышения квалификации работников образования разработана и реализуется программа профессиональной переподготовки для педагогов «Методика преподавания русского языка как иностранного». Мы проводим интерактивные методические семинары, вебинары, мастер-классы, форумы по данной тематике. Для детей у нас в институте тоже разработана и успешно реализуется программа «Русский язык как иностранный», - рассказала Антонина Петрова.

Педагог также отметила, что из личного опыта общения с детьми переселенцев знает, что им очень нравится наш край. «Они с удовольствием знакомятся с нашей народной культурой, архитектурой и хотят в совершенстве знать русский язык», - сказала она.

В заключение пленарного заседания проректор по учебно-методической работе ПОИПКРО Наталья Кадрова рассказала о конвергентный подходе в школьном образовании, который подразумевает интеграцию различных учебных дисциплин и технологии для формирования у обучающихся междисциплинарных знаний и навыков критического мышления. При конвергентном подходе дети учатся работать в команде и применять знания из различных областей.

Более подробно обозначенные на открытии конференции вопросы были рассмотрены на секциях во второй половине дня. Работа в секциях продолжится также 6 декабря. Профессиональное сообщество обсудит актуальные вопросы развития образования, включая реализацию ФГОС, формирование ценностей у детей, противодействие деструктивной идеологии, психолого-педагогическое сопровождение, патриотическое воспитание, развитие функциональной грамотности, адаптацию детей-переселенцев, повышение финансовой грамотности. В заключительный день конференции 7 декабря для участников проведут открытое занятие в психолого-педагогическом классе по теме «Эмоциональный интеллект», а также мастер-класс «Профилактика эмоционального выгорания, Или как дожить до нового года».

Светлана Синцова

Фото ПОИПКРО

Теги: #ПОИПКРО #конференция
Источник: Псковская Лента Новостей
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