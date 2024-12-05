Общество

Тест по истории Великой Отечественной войны могут написать псковичи 6 декабря

Все муниципальные образования Псковской области 6 декабря участвуют в «Тесте по истории Великой Отечественной войны». Международная акция, приуроченная ко Дню Неизвестного солдата, проходит в рамках проекта «Большая история» с 2015 года, традиционно её региональным координатором является Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов.

Тестирование будет проходить как в сети Интернет, так и в офлайн-формате. В регионе зарегистрировано свыше сотни площадок. Главной региональной площадкой «Теста по истории Великой Отечественной войны» станет Псковское областное Собрание депутатов. В зале заседаний регионального парламента тестирование пройдут представители общественных объединений – молодёжь и ветераны, депутаты и сотрудники аппарата.

Начало акции назначено на 11.00, но строгой привязки ко времени в этом году не будет – организации могут провести тест на своих площадках в удобное для них время. Тестирование в интернете доступно в течение всего дня 6 декабря.

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проводится с 2015 года, совокупный информационный охват уже составил более 50 млн. человек.