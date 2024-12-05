Общество

Начинается видеотрансляция нового проекта «Краски города» на «ПЛН FM»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию первого выпуска новой программы «Краски города», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в новом проекте «Краски города» с королевой красоты Ириной Волковой. Победительница конкурса «Мисс-Псков-2024» поможет спланировать культурные выходные, даст советы по сохранению здоровья зимой, а гостья программы — директор салона «Дом красоты» Ирина Анисенкова — поделится бьюти-лайфхаками.

В новой программе псковичам расскажут новости модных трендов, сферы культуры и развлечений, а также дадут рекомендации по здоровому образу жизни.