Общество

Минздрав планирует изменить порядок формирования больничных

Минздрав России планирует изменить порядок формирования больничных, новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года, соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время закончено публичное обсуждение проекта и идет подведение его итогов.

«Утвердить Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности согласно приложению», — говорится в проекте документа.

Предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Новые правила предусматривают учет количества выданных листков нетрудоспособности гражданину. Благодаря такому учеты планируется выявлять причины состояния больного и принимать меры по улучшению оказания медицинской помощи.

Так, если в течение полугода больничный оформлялся четырежды, за исключением случаев ухода за больным родственником, медицинской реабилитации, получения медпомощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медпомощи методом заместительной почечной терапии, то врач должен будет передавать медицинскую документацию врачебной комиссии, пишет РИА Новости.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что инициатива призвана улучшить качество оказания медицинской помощи россиянам трудоспособного возраста. Новый порядок позволит также выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии и благодаря активным профилактическим мероприятиям возвращать к профессиональной деятельности, например, работников из так называемой «группы риска» по угрозе развития отдельных заболеваний.