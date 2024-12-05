Общество

Скончался академик Евгений Велихов

Почетный президент Курчатовского института академик Евгений Велихов скончался на 90-м году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Россйской академии наук (РАН).

Евгений Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. Окончил физический факультет МГУ имени Ломоносова. Специализировался на физике плазмы и управлении термоядерного синтеза. В 1972 году основал в МФТИ на факультете аэрофизики и космических исследований кафедру плазменной энергетики. После чего создал в МФТИ и новый факультет - проблем физики и энергетики. С 1961 года работал в Курчатовском институте, возглавлял его с 2010 по 2015 год. В 1975 году возглавил разработку в СССР управляемых термоядерных реакторов. В 1986 году участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Вице-президент Академии наук СССР в 1978 - 1991 годах, а затем уже Российской академии наук с 1991 по 1996 гг.

Возглавлял Совет международного экспериментального термоядерного реактора ITER в 2010-2012 гг.

Лауреат множества государственных наград СССР и РФ. Полный кавалер Ордена за заслуги перед отечеством, обладатель трех орденов Ленина, Герой труда, лауреат премии Американского физического общества (премия Лео Силарда), лауреат премии Карпинского.