Общество

Сотрудница ЗАГСа из Великих Лук стала лучшей ведущей церемонии бракосочетания

Состоялся второй этап конкурса «Лучший ведущий торжественной церемонии регистрации заключения брака», определены победители. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете юстиции Псковской области.

Фото: комитет юстиции Псковской области

Конкурсная комиссия оценила представленные видеоматериалы проведения торжественной церемонии регистрации акта гражданского состояния.

Критериями оценки видеоматериалов стали:

постановка и культура речи;

внешний вид ведущего;

музыкальное сопровождение;

психологический контакт с молодоженами и гостями;

владение аудиторией;

последовательность действий;

общая организация проведения церемонии.

По итогам проведения двух этапов конкурса выявили победителей:

Алина Билоус, главный специалист отдела ЗАГС города Великие Луки; Тамара Михеева, начальник отдела ЗАГС города Великие Луки; Ольга Гринченкова, начальник отдела ЗАГС Новоржевского района.

«Поздравляем! Самое интересное еще впереди – победитель нашего конкурса будет представлять Псковскую область в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства ведущих торжественных церемоний бракосочетания, который пройдет 23 декабря в городе Великий Новгород!» - добавили в комитете.