Сотрудница ЗАГСа из Великих Лук стала лучшей ведущей церемонии бракосочетания

Состоялся второй этап конкурса «Лучший ведущий торжественной церемонии регистрации заключения брака», определены победители. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете юстиции Псковской области.
Фото: комитет юстиции Псковской области
Конкурсная комиссия оценила представленные видеоматериалы проведения торжественной церемонии регистрации акта гражданского состояния.
Критериями оценки видеоматериалов стали:
По итогам проведения двух этапов конкурса выявили победителей:
«Поздравляем! Самое интересное еще впереди – победитель нашего конкурса будет представлять Псковскую область в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства ведущих торжественных церемоний бракосочетания, который пройдет 23 декабря в городе Великий Новгород!» - добавили в комитете.