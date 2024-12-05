Общество

Сергей Вострецов: Любить Родину — значит сочетать горячее сердце с холодной головой

В современном обществе любовь к своей Родине должна быть не только искренней, но и разумной, считает глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

«В современном обществе любовь к своей Родине, к России, должна быть не только искренней и глубокой, но и разумной. В условиях глобальных изменений и вызовов, с которыми сталкивается наша страна, важно сохранять здравый смысл и холодную голову», — сказал Сергей Вострецов.

Он отметил, что настоящая патриотическая позиция подразумевает не только чувства, но и осознанные действия, направленные на благо общества и государства.

«Каждый гражданин России несет свой гражданский долг перед Родиной. Этот долг включает в себя не только уважение к Конституции, законам и традициям страны, но и активное участие в ее жизни. Мы должны помнить, что патриотизм — это не только слова, но и поступки. Каждый из нас может внести свой вклад в развитие общества через свою профессиональную деятельность, волонтерство или простое проявление гражданской ответственности», — уточнил Сергей Вострецов.

В условиях, когда общественные настроения могут быть подвержены влиянию различных факторов, важно сохранять трезвый взгляд на реальность, считает экс-депутат.

«Патриотическая позиция требует от нас способности анализировать информацию, отделять факты от мнений и не поддаваться на провокации. Важно помнить, что настоящая любовь к Родине выражается не в слепом следовании эмоциям, а в осознанной поддержке тех решений, которые ведут к процветанию и стабильности. Мы, граждане России, имеем абсолютное доверие к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Его стратегия и курс на развитие страны основываются на глубоких знаниях и понимании вызовов, стоящих перед нашей Родиной. Важно поддерживать и верить в его подходы, которые направлены на укрепление безопасности, экономическое развитие и социальное благополучие граждан», - добавил Сергей Вострецов.

Глава объединения СОЦПРОФ уверен, что в это непростое время особенно важно быть едиными и сплоченными, следовать выбранному курсу и верить в будущее страны.

«Таким образом, любить свою Родину — значит сочетать горячее сердце с холодной головой. Это означает быть готовыми к действиям, основанным на здравом смысле, и поддерживать тех, кто ведет нашу страну к светлому будущему. Каждый из нас может и должен внести свой вклад в эту общую задачу, исполняя свой гражданский долг и оставаясь верными своей Родине», - отметил лидер профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.