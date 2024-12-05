Общество

Жительница Палкинского района не вышла на исправительные работы и лишилась свободы

Прокуратура Палкинского района в суде поддержала представление о замене назначенного наказания женщине, которую осудили за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

В июле суд приговорил 42-летнюю женщину к 6 месяцам исправительных работ за уклонение от уплаты алиментов на содержание дочери. Целью наказания было понуждение осуждённой к труду и удержание денежных средств на содержание ребёнка.

Однако в течение трёх месяцев женщина без уважительных причин не приступила к исправительным работам. Такое поведение в период отбывания наказания недопустимо.

Суд признал осуждённую лицом, злостно уклоняющимся от отбывания наказания. С учётом позиции прокурора неотбытое наказание в виде исправительных работ было заменено на реальное лишение свободы на срок 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.