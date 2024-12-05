Общество

Советами для продления жизни мультиварки поделился эксперт

Поломка мультиварки может застать врасплох, особенно если она давно стала главным кухонным помощником. Неправильный уход или мелкие недочёты в эксплуатации могут привести к серьёзным сбоям. Чтобы избежать таких ситуаций и продлить срок службы устройства, эксперт с платформы Авито Услуги Константин Новиков, мастер по ремонту кухонной техники из Новосибирска, поделился полезными рекомендациями.

Следить за уровнем жидкости

Мультиварка не любит, когда суп «убегает». Избыток жидкости может повредить нагревательный элемент или забить вентиляционные отверстия. Нужно использовать мерные метки на чаше, чтобы избежать неприятностей. Замена нагревательного элемента может обойтись в 2-3 тысячи рублей, тогда как простой контроль уровня жидкости полностью исключает эту проблему.

Обращать внимание на состояние чаши

Царапины и сколы на антипригарном покрытии чаши — это не просто косметический дефект. Они могут стать причиной пригорания пищи и повреждения механизма. Заменить чашу несложно: они доступны в магазинах техники или онлайн, главное — подобрать точно под имеющуюся модель. Но если использовать силиконовые или деревянные аксессуары и избегать металлических ложек, можно надолго забыть о необходимости замены.

Очищать крышку и уплотнительное кольцо

После каждого использования нужно мыть крышку и уплотнительное кольцо. Остатки пищи и жира со временем накапливаются, становясь источником неприятного запаха и снижая герметичность. «Регулярная очистка занимает всего несколько минут, но избавляет от проблем, которые могут стоить вам дорогостоящего ремонта», — советует эксперт платформы Авито Услуги.

Не перегружать мультиварку

Переполненная чаша — это нагрузка на замковый механизм и нагревательные элементы. Это может привести к деформации крышки и сбоям в работе, а ремонт замкового механизма стоит около 1-2 тысяч рублей. Стоит использовать прибор строго в рамках его технических характеристик, и он останется верным помощником.

Проводить профилактику термодатчика

Если мультиварка стала готовить дольше, чем обычно, причина может быть в загрязнённом термодатчике. Его очистка — простая процедура, которую можно провести самостоятельно. Пренебрежение этим может привести к более серьёзным поломкам, ремонт которых обойдётся в 3–4 тысячи рублей.