Общество

Начинается видеотрансляция программы «Управдом»: Общедомовые собрания собственников: зачем нужны и как правильно проводить?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Управдом», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня соведущий — руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев — расскажет, в каких случаях обязательно проводить общедомовое собрание жильцов. Кто может выступить инициатором проведения общедомового собрания? Как правильно подготовить общедомовое собрание?

Напомним, проект «Управдом» посвящен вопросам управления многоквартирными домами. Во всех секретах и тонкостях этой непростой темы прекрасно разбирается руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев.

Трансляция завершена