Общество

Международный день гражданской авиации отмечают 7 декабря

В декабре 1996 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 7 декабря Международным днём гражданской авиации.

Цель дня — информирование широкой общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств-членов, а также об уникальной роли ИКАО (ICAO) — специализированного учреждения Организации Объединенных Наций — в объединении усилий стран по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества.

В России гражданская авиация стала зарождаться в первые годы советской власти — в 1923 году была открыта первая авиалиния для перевозки пассажиров Москва — Нижний Новгород протяженностью 420 километров, что стало поводом создания Всероссийского общества добровольного воздушного флота, названного «Добролет». Планирование и развитие авиалиний требовало введения технического контроля за ними. 9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны принял постановление об организации Совета по гражданской авиации. Этот день можно считать датой рождения гражданской авиации в СССР, пишет Calend.ru.

В некоторых странах ряд удаленных населенных пунктов связаны с внешним миром исключительно воздушным путем. Только в России более 20 тысяч населенных пунктов относятся к районам, где авиация является единственным средством обеспечения круглогодичной транспортной доступности.