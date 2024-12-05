Общество

Правительство утвердило правила приема в вузы через «Госуслуги»

Правительство РФ установило правило использования суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги» для всех программ высшего образования, об этом свидетельствует соответствующее постановление кабмина.

Согласно документу, теперь студенты всех программ высшего образования могут поступить в высшее учебное заведение, подав все необходимые документы через «Госуслуги». Ранее такой возможности не было при поступлении в магистратуру, пишет РИА Новости.

«Настоящее Положение устанавливает порядок функционирования суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" (далее - суперсервис) … поступающих на обучение в образовательные организации высшего образования и их филиалы, находящиеся на территории Российской Федерации, по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам аспирантуры, программам базового высшего образования и программам магистратуры специализированного высшего образования», - говорится в документе.

Также абитуриент может подать документы лично в вузе, через сайт университета или с помощью почты.