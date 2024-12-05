Общество

Врач предупредила о бесполезности БАДов при выпадении волос

Популярность БАДов набирает всё большие обороты, и она подпитывается маркетинговым влиянием. Но на самом деле с их пользой не так всё однозначно. Об этом 8 декабря заявила дерматолог-трихолог, нутрициолог, косметолог, член Московского общества дерматовенерологов и косметологов Лидия Белова.

«Причин, по которым волосы выпадают, достаточно много. И они далеко не всегда завязаны на дефицитах и БАДах. Большинство компонентов, которые человек рассчитывает получить из состава добавок, можно гораздо проще, быстрее и дешевле получать из пищи», — сообщила она.

Например, уточнила врач, биотин, за которым уже прочно закрепилась ассоциация с ростом волос. Но дефицит биотина — очень редкое явление, которое, как правило, связано с некоторыми алиментарными генетическими заболеваниями, то есть это врожденная проблема с биотином, выпадением и ломкостью волос. Так, это значит, что не абсолютно каждому, у кого есть ломкость и выпадение, нужно добавлять биотин. При этом избыток биотина может отрицательно влиять на уровень цинка и других ценных компонентов в организме, подчеркнула собеседница издания.

«Вместо того чтобы разобраться и найти причину выпадения волос, человек направляет всё свое внимание, например, на биотин, который в его ситуации не является виновником проблемы, и упускает важное: какой фактор влияет на механизмы выпадения в его конкретном случае», — отметила она.

Среди прочего для роста стержня волос важен кремний — это «строительный материал». Витамины группы В, в свою очередь, ускоряют цикл волоса, поэтому вместо стремительного роста произойдет обновление с обильным выпадением на первоначальном этапе. На фоне этого с приемом таких витаминов нужно быть осторожнее, пишут «Известия».

«Выпадение — это уже следствие какой-либо проблемы внутри сально-волосяного фолликула. Наша задача — укрепить фолликул и обеспечить стержень необходимыми компонентами. Поэтому если вы приобретаете БАДы, преследуя единственную цель — остановить выпадение волос, то практически все из них — пустая трата денег», — заключила Белова.