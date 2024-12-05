Общество

Врач-инфекционист указал на опасность длительного применения капель от насморка

При длительном применении капли от насморка могут вызывать так называемую нафтизиновую болезнь, рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО-Сибирь Андрей Поздняков.

Он рассказал, что чаще всего насморк бывает следствием вирусного или бактериального инфицирования. Также насморк может быть вызван аллергией. Насморк может быть сезонным, если аллергия имеет такой характер, и постоянным, если аллергия на вещества, связанные с профессиональной деятельностью человека — латекс, смолы — или условиями его проживания — пыль в доме, шерсть животных, плесневые грибы.

«Наиболее распространенный механизм развития насморка — реакция сосудов на различные раздражители. Под их влиянием происходит гиперактивация сосудов, отек слизистой оболочки и выделение большого количества жидкого секрета, так бывает, когда человек пользуется сосудосуживающими средствами, когда в еде есть раздражающие вещества, когда происходит реакция на холод и др. В редких случаях насморк может быть вызван искривлением носовой перегородки», — добавил эксперт.

Говоря о применяющихся каплях для носа, он уточнил, что они бывают разные. Так, есть капли, содержащие натрия хлорид, — это солевой раствор, который выполняет чисто механическую функцию: промывает слизистую оболочку носа, удаляя механическим путем микроорганизмы, продукты распада, слизь и другое. Есть группа капель, которые называются «сосудосуживающие». Вещества, которые входят в их состав, спазмируют сосуды, соответственно прекращается активное пропотевание жидкой части крови в носовые ходы, и насморк на время уменьшается. Есть капли с антибактериальным эффектом, есть капли, которые восстанавливают слизистую оболочку носа.

«Сосудосуживающими является только часть капель, которые применяются при насморке, их основные действующие вещества — фенилэфрин, оксиметазолин, ксилометазолин. Сосудосуживающие капли — капли симптоматического действия, применяющиеся без показаний врача, до семи дней максимум», — уточнил Поздняков.

По его словам, обычная респираторная инфекция проходит в течение недели, если в течение этого времени сосудосуживающие капли не помогают, это повод обратиться к специалисту.

«При длительном применении такие капли могут вызывать так называемую нафтизиновую болезнь, когда человек привыкает к действию капель, то есть сосуды слизистой оболочки носа привыкают к тому, что они спазмированы в силу действия капель, и, как только это действие заканчивается, они чрезмерно расширяются, вызывая отек слизистой оболочки. После прекращения действия капель человек получает настолько выраженную симптоматику, что она заставляет опять использовать эти капли», — объяснил врач.

Людям, которые слишком долго пользовались сосудосуживающими средствами, рекомендовано постепенное снижение дозировки капель, применение солевых капель в качестве отвлекающих процедур, капель с глюкокортикостероидами для уменьшения гипереакции слизистой оболочки носа, а также различные виды физиотерапии, добавил специалист. При этом он отметил и радикальный вариант — операционное вмешательство, пишут «Известия».

«Лечение «нафтизиновой болезни» будет успешным при условии того, что в носу нет проблем, которые ухудшают состояние сосудов слизистой оболочки, это могут быть полипы, аллергический ринит и т. д. Если нет патологии, то процент избавления от нее сейчас, на современном этапе развития науки, достаточно высок, но в любом случае лучше не вызывать привыкания», — подчеркнул Поздняков.