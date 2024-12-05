Общество

Мишустин сообщил, что средства на нацпроекты рассчитаны по годам

Все средства на реализацию национальных проектов рассчитаны по годам, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» опубликован на платформе «Смотрим».

«Все средства, которые были рассчитаны, декомпозированы от национальных целей развития, которые перед нами ставит президент на работу конкретную федеральных органов исполнительной власти, регионов, в буквальном смысле слова рассчитаны по годам», - сказал российский премьер, отвечая на вопрос, есть ли у России средства на нацпроекты на ближайшие шесть лет.

Мишустин заметил, что на случай дефицита в электронном бюджете учтено, каким образом потом преодолевать этот дефицит. «В том числе внебюджетные источники и все конкурсные процедуры мониторятся. Ну и третье, это обратная связь, о которой как раз говорил президент во время своего выступления на совете»,- сказал он.