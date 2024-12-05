Общество

Семь компаний в РФ пытаются зарегистрировать бренд «Орешник»

Товарный знак, в котором присутствует слово «Орешник», хотят зарегистрировать и присвоить себе не менее семи потенциальных правообладателей, выяснило РИА Новости, изучив данные базы Роспатента.

Согласно базе ведомства, первая заявка «Орешник» была подана 22 ноября - на следующий день после того, как президент России Владимир Путин сообщил, что в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник». Подавший заявку на регистрацию товарного знака «Орешник» Максим Гончарук планирует под этим названием производить алкогольную продукцию.

Двадцать третьего ноября компания «Новые технологии» подала в Роспатент заявку «Крепкий Орешник», чтобы выпускать химические продукты, детали для станков, холодное оружие и ряд других товаров. Кроме того, в этот же день объединение «Золотой Бренд» также захотело присвоить себе товарный знак «Орешник. Oreshnik».

Индивидуальный предприниматель Марина Махно 26 ноября подала заявку на регистрацию товарного знака «Крепкий Орешник». Согласно документу, женщина хочет производить вещества для промышленных целей, красители и другую продукцию.

Кроме того, 28 ноября в Роспатент была подана заявка «Могучий Орешник» от потенциального правообладателя Эльмиры Саргсян, которая хочет под этим названием продавать алкогольную и безалкогольную продукцию: вино, вода, виски, водка и прочее. В этот же день компания «Беверли» подала документы на регистрацию знака «Орешник» для предоставления услуг в сфере аренды.

Последняя заявка, связанная с «Орешником», подана в ведомство 29 ноября от Антона Умникова. Под брендом «Крепкий Орешник» мужчина хочет продавать пищевые ароматизаторы, корм для животных и другую продукцию.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник», в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.