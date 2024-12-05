Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества в Telegram

В мессенджере Telegram наблюдается рост случаев мошенничества, связанных с созданием фальшивых аккаунтов-двойников, которые внешне могут напоминать профили знакомых, но на самом деле предназначены для обмана и кражи данных. Об этом со ссылкой на данные ГК «Гарда» .

Чтобы избежать обмана, руководитель отдела информационной безопасности в «Гарде» Виктор Иевлев рекомендует проверить имя пользователя и наличие аккаунта в списке контактов. Также стоит уточнить личную информацию, которую знает только настоящий владелец аккаунта, сообщает агентство «Прайм».

В случае обнаружения поддельного аккаунта эксперт советует сообщить в техническую поддержку мессенджера. Если аккаунт в Telegram был украден, необходимо проверить активные сеансы в мессенджере. «Убедитесь, что нет подозрительных устройств. Если такие есть, завершите их сеансы, измените пароль и включите двухфакторную аутентификацию», - добавил он.