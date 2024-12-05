Общество

Эксперт назвала количество россиян в предпенсионном возрасте в 2025 году

Более 7,2 миллиона россиян будут находиться в предпенсионном возрасте в следующем году, по закону им положена защита от необоснованного увольнения, пособие по безработице на особых условиях и дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«По данным Росстата о численности населения России на 1 января 2024 года, количество предпенсионеров в 2025 году составит 7,264 миллиона человек», - сказала Подольская.

Она объяснила, что по закону № 350-ФЗ людьми предпенсионного возраста считаются граждане, которым остается пять и менее лет до выхода на пенсию по новым правилам.

«Льготы, которые предоставляются людям предпенсионного возраста: защита от необоснованного увольнения, гарантия пособия по безработице на особых условиях и трудовая льгота в виде дополнительного дня для прохождения ежегодной диспансеризации», - добавила эксперт.