Депутат Госдумы предложил продавать алкоголь только по справке на «Госуслугах»

Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается ввести запрет на продажу алкоголя совершеннолетним лицам, не имеющим подтвержденной записи на «Госуслугах» о прохождении беседы с наркологом, документ доступен в думской электронной базе.
В документе отмечается, что предлагаемая норма схожа с порядком получения водительского удостоверения, то есть право управления транспортным средством предоставляется гражданину на основании сдачи экзамена и медицинского заключения на основе прохождения медицинской комиссии, пишет РИА Новости.
По мнению автора инициативы, законопроект предлагает решить две проблемы: детально разъяснить молодежи все пагубные последствия употребления алкоголя, а также оказать своевременную медицинскую помощь тем, кто уже имеет проблемы или зависимость от алкоголя. Кроме того, данная мера позволит выявить граждан, у которых уже в раннем возрасте имеется склонность к употреблению алкогольной продукции или зависимость от алкоголя.